بن عروس: يوم تحسيسي حول البرنامج الخصوصي " أغذية آمنة لصحة أفضل" لفائدة تلاميذ عدد من المدارس الابتدائية بالجهة

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نظّمت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ببن عروس، بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية، اليوم الخميس، يوما تحسيسيا لفائدة تلاميذ عدد من المدارس الابتدائية بكل من المحمدية وحمام الأنف، حول البرنامج الخصوصي "أغذية آمنة لصحة أفضل".



وتولّى عدد من أعوان الهيئة، بالتعاون مع عدد من المؤطرين بالمدارس الابتدائية، تقديم عروض في أقسام الدراسة حول أهمية السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والتعريف بالمبادئ العامة للممارسات الجيدة لحفظ الصحة، والمخاطر الممكنة المنجرة عن الأغذية غير الصحية، مشفوعة بأعمال تقييمية واختبارات وتوزيع مطويات حول هذه المبادئ الصحية، وكيفية الحرص على احترام شروط حفظ الصحة في جميع مراحل إعداد الغذاء وتقديمه، والحرص بالتوازي مع ذلك على تناول الأغذية السليمة وغير الملوثة تجنبا للتسمّمات الفردية والجماعية.

وقال المدير الجهوي للهيئة، سليم بن ربيع، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "إن هذا اليوم التحسيسي يأتي في إطار استكمال الأعمال الميدانية بعد تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة عدد من المشرفين على المؤسسات التربوية بالجهة ومؤطري نوادي الصحة بها حول المخاطر المرتبطة بالأغذية وسبل الوقاية منها في الوسط المدرسي".



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ويندرج البرنامج الخصوصي للوقاية من المخاطر المرتبطة بالأغذية في الوسط المدرسي في اطار مشروع التعاون الدولي لدعم التواصل حول السلامة الصحية للأغذية، ويهدف الى توعية المستهلك بالمخاطر المرتبطة بالاغذية وبالخصوص الفئات العمرية بين 5 و15 سنة، والتي تعتبر أكثر عرضة للإصابة بالتسمّمات الغذائية، فضلا عن الدور الذي يمكن ان تلعبه هذه الشريحة في ترسيخ السلوكيات السليمة سواء الفردية منها او الجماعية.