سيدي بوزيد: تسليم دفعة أولى من موارد الرزق ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة

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سُلّمت، اليوم الخميس، بفضاء المركز المندمج للشباب والطفولة بسيدي بوزيد، دفعة أولى من موارد الرزق في إطار تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة لسنة 2024 الذي تسهر على تنفيذه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.



وقد شملت هذه المساعدات 9 منتفعات ومنتفعين حظيت مطالبهم بالموافقة في إطار اللجنة الجهوية لمتابعة تنفيذ البرنامج المذكور، وذلك بإشراف والي الجهة عبد الحليم حمدي، والمندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة هنية نصيري، وعدد من إطارات المندوبية.

وشملت موارد الرزق المسلّمة 5 عربات لنقل البضائع (تكتك)، وتجهيزات لبيع وصنع مواد التنظيف (3 منتفعين)، وتجهيزات خاصة بمحل لبيع المواد الغذائية.



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ومن المنتظر، أن تشهد الأيام المقبلة استكمال تسليم 3 دفعات متبقية من موارد الرزق لمستحقيها ضمن ذات البرنامج تتمثل في 33 مورد رزق في تربية الماشية، و1 في تربية النحل، ليبلغ بذلك العدد الجملي للمنتفعات والمنتفعين بهذا البرنامج في دفعاته الأربع 43 منتفعة ومنتفعا.