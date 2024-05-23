المسرحية التونسية "حاجة... أخرى" في المهرجان العالمي لمسرح الشباب بسانت بطرسبرغ روسيا

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يسجّل المسرح التونسي حضوره في النسخة 25 من المهرجان العالمي لمسرح الشباب بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية، من خلال مسرحية "حاجة... أخرى" للمخرج محمد كواص.وتُعرض هذه المسرحية للجمهور الروسي غدا الجمعة 24 ماي على الساعة الثانية ونصف ظهرا بتوقيت موسكو. ومسرحية "حاجة... أخرى" من أداء الثنائي يحيى الفايدي وأصالة كواص. ويدوم العرض 60 دقيقة وتدور أحداثه حول "مان" و"كان" شخصيّتان تُنْسَيانِ خارج المحلّ "البوتيك" مِنْ قِبَلِ صاحب المحلّ، يَتَتَبَّعانِهِ في ليلته قبل السّفر، رحلةٌ يكتشف الجمهور معها المدينةَ ليلًا في فضاءاتٍ مختلفةٍ. وباختلافِ الفضاءِ تختلف معهم رؤية المتفرج للمدينةِ، للمواطنِ، ولوضع البلادِ و تناقضاتِها… لتنتهي الرحلة بعودتِهِما إلى المحلِّ دون التفكيرِ في الخروجِ مجدّدًا.وسبق لهذا العمل المسرحي، وهو من إنتاج "كواص للإنتاج" سنة 2023، أن فاز بجائزة العمل المتكامل في اختتام الدورة التأسيسية من المهرجان الوطني للمسرح التونسي (من 7 - 14 نوفمبر 2023). كما حصد ثلاث جوائز في اختتام النسخة الثانية من الأيام المسرحية العربية بمدينة سطيف الجزائرية م(14 - 18 فيفري 2024) هي "أفضل إخراج" و"أفضل سينوغرافيا" وكذلك "أفضل ممثل" التي فاز بها يحيى الفايدي.وخلال هذه الدورة من المهرجان الذي یقام خلال الفترة من 22 إلى 30 ماي الحالي، تشارك أعمال من 9 بلدان هي روسيا وتونس وأرمينيا وبيلاروسيا والبرازيل والعراق وإيران وكازاخستان وتركيا.ویستضیف المهرجان العالمي لمسرح سانت بطرسبرغ الروسي منذ عام 2000 أفضل المجموعات المسرحیة من مختلف أنحاء العالم ومن أهم مواصفات المهرجان أداء عروض ذات هیکلیة حدیثة ومبدعة.

