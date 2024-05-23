جلسة عمل بين وزير الدّاخليّة والمستشار الفيدرالي السويسري المكلف بالعدل والشرطة

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عقد وزير الدّاخلية كمال الفقـي اليوم الخميس 2 بمقر الوزارة جلسة عمل مع المستشار الفيدرالي السّويسري المُكلف بالعدل والشرطة بيت جانس بحضور وفد مُرافق له، وسفير سويسرا بتونس



واستعرض الجانبان خلال اللقاء وفق بلاغ للوزارة ، مدى تقدم إنجاز مشاريع التعاون المشتركة الجارية ذات الصلة بمجالي الأمن والهجرة، وللتباحث بشان سبل معاضدة مجهودات الوحدات الأمنية التونسية من خلال الدعم بالتجهيزات والتكوين واستشراف آفاق أرحب والارتقاء بالتعاون المشترك بين وزارتي داخلية البلدين بما يخدم أمن ومصلحة الشعبين الصديقين.





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وعبر الوزيران عن تقارب وجهات النظر بشأن ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية فضلا عن تعزيز التعاون المشترك لمكافحة التنظيمات الإجرامية الضالعة في هذا الشأن، حيث اعتبر الفقي أن التجربة السويسرية في مجال الهجرة تعد نموذجا استثنائيا جعلها مرجعا تاريخيا ومهما صلب الإتحاد الاوروبي.



كما نوه الوزير السويسري بالمقاربة التونسية في التصدي للهجرة غير النظامية والدور الإيجابي الذي تلعبه تونس في حماية المهاجرين ، مؤكدا على موقف سويسرا الداعم للدولة التونسية والحفاظ على استقرارها.

