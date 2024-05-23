دعوة نساء تونس ونساء العالم العربي الى ضرورة احتلال مواقع القرار بمختلف المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والمالية

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دعا رئيس المعهد التونسي لأعضاء مجالس الإدارة معز الجودي جميع نساء تونس ونساء العالم العربي الى ضرورة احتلال مواقع القوة ومواقع القرار بمختلف المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والمالية.



ولفت معز الجودي اليوم الخميس بالعاصمة خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لمنظمة المرأة العربية والافريقية المتخصصة، أن القانون ومختلف المعايير الدولية تُلزم مختلف المؤسسات بفتح مقاعد للنساء صلب مواقع القرار بها داعيا في هذا الصدد نساء تونس ونساء العالم العربي الى الإسراع و ضمان تواجدهن صلب مجالس الإدارة والانخراط في هذه المعايير التي ترتكز أساسا على احترام المناخ والبيئة والمسؤولية المجتمعتية ومنها بالخصوص حضور المرأة في المواقع القيادية ومعيار الحوكمة.





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وأضاف في السياق ذاته أن حضور المرأة صلب مواقع القرار لم يعد اختياريا وإنما من الأمور الملزمة باعتبار أن تواجدها في هذه المجالس الإدارية للمؤسسات أصبح من الأمور المفروضة عالميا خصوصا وان تمويل مختلف مشاريع المؤسسات الاقتصادية والمالية وضمان تنميتها أصبح الآن مرتبطا بحضورها بمواقع القوة بالمؤسسة.



من جهتها أكدت رئيسة منظمة المرأة العربية والافريقية المتخصصة وجيهة الجبابلي، الدور الفعّال للمرأة في البلدان العربية والافريقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم الاستثمار وتحقيق الأمن الغذائي لتحقيق رؤى التحديث الاقتصادي في الدول العربية والافريقية.



ولفتت الى أن المنظمة تسعى من خلال هذا المؤتمر الى دعم تفعيل الشراكات بين مختلف ممثلي القطاعات الحكومية من الدول المشاركة وممثلي المجتمع المدني و بما يعرف بنوك الطعام والتشبيك مؤكدة أن الهدف من هذا اللقاء بالخصوص هو المساهمة في إيجاد حلول لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية والافريقية في ظل الظروف والتحديات الراهنة وإبراز دور المرأة في تحقيق شراكات ناجحة من أجل تنمية شاملة.



كما يهدف المؤتمر الى إيجاد سبل وحلول للقضاء على الجوع لا سيما في دولة فلسطين وأهل غزة بعد الحرب الإسرائيلية وتشجيع المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تمكين المرأة اقتصاديا فضلا عن تعزيز التغذية العلاجية للحدّ من الأمراض التي تعتبر أحد عوائق التنمية والوصول الى وسائل الحد من التغييرات المناخية بإشراك منظومات المجتمع المختلفة في المنطقة العربية والافريقية.



وإلى جانب تونس تشارك في أشغال هذا المؤتمر الذي جاء تحت شعار "رؤى التحديث الاقتصادي في الدول العربية في اطار التغييرات الاقتصادية والمناخية: دعم الاستثمار وضمان الأمن الغذائي" كل من الجزائر وليبيا ومويتانيا ومصر وسوريا والأردن والامارات والكويت وعمان والسعودية والعراق.