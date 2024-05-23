بنزرت: اللجنة الجهوية الخاصة بالاستغلال المؤقت للشواطئ العمومية تنظر في ملفات وطلبات التراخيص الواردة عليها

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إنطلقت اللجنة الجهوية الخاصة بالاستغلال المؤقت للشواطئ العمومية، بولاية بنزرت، اليوم الخميس، في النظر في مدى إستجابة ملفات وطلبات التراخيص الواردة عليها من قبل أصحابها، للشروط القانونية المعمول بها، وذلك بحضور ممثلي جميع المصالح الجهوية والمحلية الرسمية.

واكد رئيس اللجنة والي بنزرت سمير عبد اللاوي لدى إشرافه على اعمال اللجنة، الحرص على ان تكون اعمال اللجنة علنية وبحضور جميع الهياكل المسؤولة، لاضفاء شفافية الاسناد والموافقة وايضا الرفض، وتحمل كل طرف لمسؤولياته الرقابية، كما تم التأكيد على ضرورة كسب معادلة التمكين الاقتصادي للراغبين في الاستغلال المؤقت للشاطئ والمساهمة في مزيد تنشيط الحركة التنموية والاجتماعية بالجهة وأيضا التمكين القانوني للمواطنين من الراغبين في الاستجمام، من حقوقهم المشروعة دون تكبد عناء الدفع المسبق، حماية والحفاظ على البيئة .

وذكر الوالي خلال الجلسة، التي تدارست ملفات وطلبات الانتصاب بشواطئ معتمدية غار الملح، انه سيقع النظر في جميع ملفات الراغبين في الانتصاب بمختلف شواطئ الجهة تباعا خلال هذه الأيام، وان السلط الجهوية ستواصل التاكيد على ضرورة الالتزام بإحترام بنود وعناصر كراس الشروط الخاص بالانتصاب، وفتح هذا الملف في اي وقت وتشديد الرقابة على كل مظاهر الاخلال بالنصوص القانونية عبر الحملات الدورية الآنية منها واللاحقة والتي ستشفع بالمسائلة الجزائية لكل مخالف وذلك في إطار القانون .

يذكر ان الاجتماع انعقد بحضور الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد ومعتمدة مركز الولاية فاتن بشاتنية ومعتمد غار الملح رؤوف كريم وممثلي جميع اجهزة الدولة البلدية والادارية والفنية والامنية.