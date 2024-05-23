صفاقس: الإحتفاظ بشخص من أجل "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" ،محكوم ب32 سجنا

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افادت الادارة العامة للحرس الوطني انه تم القبض على شخص بصفاقس مفتش عنه في قضايا مختلفة من أجل "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" .



واشارت الادارة العامة في بلاغ اصدرته اليوم الخميس ان دورية مشتركة بين الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بصفاقس ووحدات التوقي من الإرهاب بإقليم صفاقس تمكنت من ضبط شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة ومحكوم عليه بالسجن لمدة 32 سنة .

واضافت انه النيابة العمومية أذنت بعد مراجعتها، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .