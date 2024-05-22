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رئيس الجمهورية يقدم التعازي للقائد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية اثر وفاة الرئيس الإيراني

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Publié le Mercredi 22 Mai 2024 - 22:06 قراءة: 0 د, 30 ث
      
التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء يوم الأربعاء بالعاصمة الإيرانية طهران، القائد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية آية الله العظمى سيد علي الخامنئي، وقدّم له التعازي على إثر وفاة إبراهيم رئيسي، الرئيس الراحل للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وكان رئيس الجمهورية أدى صباح الأربعاء بطهران، واجب العزاء في وفاة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.

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يشار الى أن التلفزيون الإيراني، كان اعلن الاثنين، عن وفاة الرئيس الايراني والوفد المرافق له في حادث تحطم مروحية، الأحد الفارط، بمحافظة أذربيجان الشرقية.

ويوارى جثمان الرئيس الإيرانى الراحل الثرى، الخميس، في مدينة مشهد وهي مسقط رأسه الواقعة شمال شرق إيران.


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