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حجز 2325 قرصا مخدرا بحوزة شخصين أحدهما أجبي بقبلي

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Publié le Mercredi 22 Mai 2024 - 21:28 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تمكنت دورية تابعة لوحدات الأمن العمومي بمركز الحرس الوطني برجيم معتوق (ولاية قبلي)، معززة بمختلف إختصاصات منطقة الحرس الوطني بدوز (إقليم قبلي)، من ضبط شخصين أحدهما أجنبي، وحجز 2325 قرصا مخدرا من نوع "بريغابلين" بحوزتهما، الى جانب دراجة نارية يقع استعمالها في التنقلات.

وأكدت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.


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