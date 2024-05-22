تفكيك شبكة للتنقيب والإتجار في الآثار بمنطقة الزهروني وحجز 240 قطعة نقدية أثرية (بلاغ)

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تمكنت دورية مشتركة بين وحدات من الحرس الوطني، معززة بدورية تابعة لوحدات الطريق العمومي ومركز الأمن العمومي بحي بن يونس (منطقة تونس)، من تفكيك شبكة مختصة في التنقيب والإتجار في الآثار بمنطقة الزهروني (بمعتمدية الحرايرية من ولاية تونس)، وإلقاء القبض على 3 أشخاص على متن سيارة، إثر نصب كمين محكم.



وأفادت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء، بأنه تم حجز آلة لكشف المعادن، و240 قطعة نقدية أثرية، ومجموعة من الأحجار الكريمة وكمية من المصوغ، الى جانب قارورة تحتوي على مادة الزئبق ومبلغ مالي من العملة التونسية كانت بحوزة الموقوفين.





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وبينت أن هذه العملية، جاءت إثر توفر معلومات لدى الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بتونس، مفادها تعمد مجموعة من الاشخاص التنقيب عن الآثار، وتندرج في إطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة النبش عن الكنوز والاتجار في المنقولات الأثرية.



وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بمباشرة قضية عدلية موضوعها " تكوين وفاق للإتجار في الآثار" والاحتفاظ بالموقوفين .