إسترجاع عقار دولي فلاحي بمنوبة على مساحة 36 هك

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5df2064dd6ebb2.04875521_jqpgeflomknih.jpg width=100 align=left border=0>

إسترجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بمنوبة، الإربعاء 22 ماي 2024، عقارا دوليا فلاحيا كائنا بمعتمدية المرناقية من

ولاية منـــوبة.

وسبق أن تمّ الاستيلاء علي العقار، الذي يمسـح 36 هك والتصرف فيه، دون

وجه حق من طرف الغير و ذلك تنفيذا لقرار اخلاء في الغرض صادر عن والي منوبة وفق بلاغ للإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بمنوبة.



...



وعهد بالعقار لديوان الأراضي الدولية في إنتظار إعادة توظيفه وفق الإجراءات القانونية ذات العلاقة.