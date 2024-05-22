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إسترجاع عقار دولي فلاحي بمنوبة على مساحة 36 هك

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Publié le Mercredi 22 Mai 2024 - 18:43 قراءة: 0 د, 22 ث
      
إسترجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بمنوبة، الإربعاء 22 ماي 2024، عقارا دوليا فلاحيا كائنا بمعتمدية المرناقية من
ولاية منـــوبة.
وسبق أن تمّ الاستيلاء علي العقار، الذي يمسـح 36 هك والتصرف فيه، دون
وجه حق من طرف الغير و ذلك تنفيذا لقرار اخلاء في الغرض صادر عن والي منوبة وفق بلاغ للإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بمنوبة.
...

وعهد بالعقار لديوان الأراضي الدولية في إنتظار إعادة توظيفه وفق الإجراءات القانونية ذات العلاقة.


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