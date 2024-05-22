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وزارة الشؤون الاجتماعية تلغي اللجان الطبية المركزية وتحيل دراسة الملفات الى الهياكل الجهوية والمحلية

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Publié le Mercredi 22 Mai 2024 - 18:15 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، عن إلغاء العمل باللجان الطبية المركزية المحدثة على مستوى الأقاليم الطبية وإحالة دراسة الملفات المتعلقة بعدد من الخدمات والبت فيها الى الهياكل الجهوية والمحلية للمراقبة الطبية.

وبيّنت، في بلاغ لها، أن الامر يتعلق بقائمة أولية للأدوية الخصوصية والآلات الطبية والأعمال الطبية على مستوى القلب والديال الصفاقي والإقرار بالمرض المهني والتصوير المقطعي البوزيتروني.

...

وأشارت الوزارة الى أن هذا الاجراء يتنزل في اطار تحسين الخدمات المقدمة وتقريبها من المضمونين الاجتماعيين.


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