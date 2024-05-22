المنستير: اليوم الوطني ال15 لحفظ صحة الأيدي بالوسط العلاجي

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نظمت إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير ومجمع الصحة الأساسية، اليوم الاربعاء، بمركز الصحة الأساسية سطح جابر، اليوم الوطني الخامس عشر لحفظ صحة الأيادي بالوسط العلاجي بمشاركة إطارات طبية وشبه طبية من 24 ولاية، وذلك تحت شعار"لماذا لا يزال تبادل المعرفة حول نظافة اليدين مهما جدّا؟ لأنّه يساعد على وقف انتشار الجراثيم الضارة في مجال الرعاية الصحية".



وأوضح مدير إدارة حفظ صحة الوسط والمحيط بوزارة الصحة سمير الورغمي في تصريح لصحفية وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّ برنامج هذه التظاهرة التحسيسية التكوينية يرتكز على ورشات تكوينية يشرف عليها ثلة من الأساتذة والأطباء المختصين، قصد مزيد نشر ثقافة حفظ صحة الأيدي في الوسط الإستشفائي.





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وبين الورغمي ان غسل الأيدي، يعتبر ركيزة من ركائز إستراتيجية الوقاية لوزارة الصحة، وبين انه وقع اعتماد غسل الأيدي بالماء والصابون وتعقيمها بسائل معقم، في مقاومة فيروس "كورونا"، وكان لذلك دور كبير في الحماية من انتقال العدوى في الوسط العلاجي، نظرا لكون 80 في المائة من الأمراض تنقل عبر عدوى الأيدي في الوسط العلاجي

ونشّطت الأستاذة المبرزة في الطب اختصاص الطب الوقائي والجماعي في قسم الوقاية والسلامة العلاجية في المستشفى الجامعي سهلول بسوسة سناء البحيري، ورشة "اختبر معلوماتك" في صحة الأيدي، عبر لعبة المونوبولي، حيث تمكن المشاركون خلال الورشة من تعزيز معلوماتهم ودعم مهاراتهم في مجال صحة الأيدي، وقد أثبتت هذه النوعية من الألعاب نجاعتها في العالم في مجال التكوين المستمر باعتبارها من الوسائل المجددة في التكوين.

وذكرت رئيسة قسم الوقاية والسلامة العلاجية بذات المستشفي الجامعي هيام العتيري، أنّه تم تنظيم 04 ورشات تطبيقية تفاعلية، وقع خلالها اعتماد مقاربات بيداغوجية جديدة في التكوين المهني المستمر، وتعلقت الورشات بلعبة المونوبولي، والأسئلة والإجابة عليها باعتماد الهاتف الجوال، ولعبة الأوراق، وحوض غسل الأيدي ومدى مطابقته للمعايير المطلوبة لصحة الأيدي.

وقدم ثلة من إطارات الإدارة الفرعية للصحة البيئية بسوسة مسرحية "الوعي" من تأليف وإخراج طاهر المنوبي، طرحت تأثيرات عدم المحافظة على حفظ صحة الأيدي بالطريقة الصحيحة على صحة الانسان، حيث يمكن ان تتسبب في تعفنات لدى المريض قد تؤدي إلى موته.

ووقع بالمناسبة تكريم الأستاذ الاستشفائي الجامعي المتقاعد في الطب الوقائي بكلية سوسة ورئيس سابق لقسم الوقاية وسلامة المرضى بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة لمين دحيدح، الذي يعود له الفضل في وضع منظومة مراقبة للتعفنات الاستشفائية بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة، ووضع شبكة ممثلين طبيين وشبه طبيين في مجال حفظ الصحة بمختلف الأقسام الاستشفائية، كما انه عضو مؤسس للخلية الوطنية للتعفنات الاستشفائية بوزارة الصحة، ورئيس المجلس العلمي للشركة التونسية لحفظ الصحة والسلامة علاوة على أنّه خبير استشاري لدى منظمة الصحة العالمية في مجال الوقاية ومراقبة التعفنات، وقد شارك في عدة مهام دولية من ذلك مشاركته عن طريق منظمة الصحة العالمية بغينيا لمقاومة جائحة مرض فيروس ايبولا.