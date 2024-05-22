زغوان: المصادقة على 57 عملية استثمارفي القطاع الفلاحي بقيمة تجاوزت 1 مليون دينار

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صادقت اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات الفلاحية بولاية زغوان، في جلستها الأولى لسنة 2024 على 57 عملية استثمار في القطاع الفلاحي بقيمة جملية بلغت مليون و23 ألف دينار، منها 331 ألف دينار بعنوان المنح والامتيازات المسندة للمستثمرين.



وذكر المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية سمير مرزوق لصحفي "وات"، أن تأخر موعد الجلسة الأولى، كان بسبب تردد الفلاحين في القيام بعمليات استثمارية جديدة نتيجة قلة الأمطار خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية.

وأبرز أن عمليات الاستثمار المصادق عليها ستخصص لاقتناء التجهيزات المائية وتطوير مساحات الأشجار المثمرة والنهوض بقطاع تربية النحل، واشار إلى أن اللجنة الجهوية تدفع عبر الامتيازات الممنوحة، في اتجاه النهوض بالقطاعات الإستراتجية التي تحقق الأمن الغذائي للبلاد على غرار الحبوب المروية.