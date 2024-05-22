تونس: مخزون الحليب المعلب الاستراتيجي لا يتجاوز 20 مليون لتر وإرساء سياسة للأعلاف كفيل بإخراج المنظومة من دائرة التخبط

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أكد مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالإعلام، الناصر العمدوني، ان المخزون الاستراتيجي من الحليب المعلّب يقدر بـ 20 مليون لتر وان المنظومة تحتاج الى توفير الاعلاف لكامل السنة لتلافي النقص المسجل خلال بعض الفترات.





وأضاف العمدوني، في إجابته على أسئلة متصلة بمنظومة الالبان، خلال حوار شامل جرى بالأستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، ان الكميات التي تم تخزينها خلال هذه الفترة من العام الماضي قاربت 40 مليون لتر من الحليب المعلب وتلجأ تونس عند فترات الذروة ووفرة الإنتاج الى تخزين المنتوجات على غرار الحليب المعلّب وضخها في السوق عند تراجع الإنتاج وارتفاع الطلب عليها.



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وعبّر العمدوني عن امله في الوصول الى تكوين مخزون استراتيجي من الحليب المعلّب يقارب 40 مليون لترا خلال جويلية 2024، مما سيمكن من تغطية الطلب على هذه المادة عند تقلّص الإنتاج.





واعتبر العمدوني ان خضوع منظومة حيوية للإنتاج على غرار الالبان والتي تمكنت تونس من بلوغ الاكتفاء الذاتي فيها خلال تسعينيات القرن الماضي، الى فترات ارتفاع وانخفاض الإنتاج يندرج ضمن ما يعرف "التخلّف القطاعي ".







وشدّد على ان الدول التي تحقق اكتفاء ذاتيا مستمرا قامت بتوفير العليقة العلفية على امتداد عام كامل مما مكن من استمرار وتيرة الإنتاج.





وحثّّ المتحدث على أهمية تحول منظومات الإنتاج الفلاحي من منظومات اجتماعية كما هو الحال في الوقت الحالي الى منظومات اقتصادية.