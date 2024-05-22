تعيين الأستاذة الجامعية لمياء جعيدان مزيغ عضوة بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي

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صدر بالرائد الرسمي، امس الثلاثاء، امر يقضي بتعيين لمياء جعيدان مزيغ، عضوة جديدة بمجلس إدارة البنك المركزي، بصفتها أستاذة جامعية مختصة في المجال المالي والاقتصادي لمدة ثلاث سنوات، عوضا عن ليلى البغدادي.





وورد التعيين الجديد ضمن الامر عدد 332 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي في العدد 63 للرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وجاء هذا التعيين الجديد بناء على اقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



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ويتكون مجلس الادارة، حسب القانون الأساسي لمؤسسة الإصدار عدد35 لسنة 2016، من تسعة (9) أعضاء، وهم المحافظ ونائبه ورئیس ھیئة السوق المالیة والإطار المكلف بالتصرف في الدین العمومي بالوزارة المكلفة بالمالية والإطار المكلف بالتقديرات بالوزارة المكلفة بالتنمیة الاقتصادية وأستاذین جامعیین مختصین في المجال المالي والاقتصادي یعینان بأمر حكومي بعد مداولة مجلس الوزراء باقتراح من المحافظ بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتعلیم العالي.



ويضم مجلس الادارة، ايضا، عضوین اثنين شغلا سابقا وظائف ببنك لا تقل خبرتھما في المیدان البنكي أو المالي عن 10 سنوات. ویعین العضوان المذكوران بأمر حكومي، الأول باقتراح من المحافظ والثاني باقتراح من رئیس الجمعیة المھنیة التونسیة للبنوك والمؤسسات المالية (المجلس المالي والبنكي حاليا).





ويراعى احترام مبدإ التناصف في اختيار أعضاء المجلس، الذي یجتمع دوریا بدعوة من المحافظ مرة كل شھرین، وكلما اقتضت الضرورة ذلك. ویدعو المحافظ المجلس وجوبا لاجتماع إذا صدر طلب في ذلك من قبل ثلاثة أعضاء على الأقل.





