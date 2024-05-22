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التونسي هيكل الشيخاوي يحرز رابع أهدافه في البطولة الاماراتية

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Publié le Mercredi 22 Mai 2024 - 10:09 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أحرز اللاعب الدولي التونسي هيكل الشيخاوي هدفا في المباراة التي جمعت فريقه عجمان أمس الثلاثاء بنادي النصر لحساب الجولة 24 من البطولة الاماراتية لكرة القدم.

وجاء هدف الشيخاوي عند الدقيقة 12 اثر تمريرة من زميله البرازيلي دودو، قبل أن يتمكن نادي النصر من تعديل النتيجة في الدقيقة 27 عن طريق البرازيلي غلوبير.

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وهو الهدف الرابع لهيكل الشيخاوي في منافسات البطولة الاماراتية لهذا الموسم.
وكان الشيخاوي، صاحب الـ 27 عاما، قد انضم في جويلية الماضي الى نادي عجمان الاماراتي قادما من الاتحاد المنستيري.
هيكل الشيخاوي

ويحتل نادي عجمان في اعقاب الجولة ال24 من البطولة الماراتية المركز السابع برصيد 31 نقطة، جمعها من 8 انتصارات و7 تعادلات مقابل 8 هزائم.


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