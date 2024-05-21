حجز 100 صفيحة من مخدر القنب الهندي داخل منزل بالتضامن

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تمكنت دورية تابعة للوحدات الإستعلاماتية، معززة بمختلف اختصاصات منطقة الحرس الوطني بالتضامن (إقليم أريانة)، بمشاركة وحدات التدخلات السريعة، من حجز 100 صفيحة من مخدر القنب الهندي، وذلك إثر مداهمة أحد المنازل بالجهة.



وأفادت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأن النيابة العمومية أذنت بعد مراجعتها بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

