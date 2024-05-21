معدل الاجور في تونس لا يتجاوز 924 دينارا (المعهد الوطني للاحصاء)

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لم يتجاوز معدل الاجور في تونس 924 دينارا اي حوالي مرتين الاجر الادنى الصناعي (السميق)، الذي يقدر ب460 دينارا، حسب ما اظهره مسح قام به المعهد الوطني للاحصاء لدى عينة من المؤسسات التونسية العمومية والخاصة تمثل 16 قطاعا اقتصاديا، تم اختيارها بطريقة عشوائية من السجل الوطني للمؤسسات.



وبين المسح، الذي قام به المعهد سنة 2022 نشرت نتائجه مؤخرا، ان معدل الاجور في تونس يتراوح بين 1698 دينار بالنسبة للاطارات و658 بالنسبة للعمال.





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ويقدر معدل الاجور في القطاع العام 899 دينارا اذ يتراوح بين 1628 دينارا بالنسبة للاطارات و612 دينارا بالنسبة للعمال.



واظهرت المسح أن القطاع المالي والتامين يؤمن اعلى الاجور في تونس بمعدل 2605 دينارا ليرتفع الى 3253 دينارا بالنسبة للاطارات وينخفض الى 1112 دينارا بالنسبة للعمال.



ويحتل المرتبة الثانية من حيث الاجور قطاع الاعلامية والاتصالات الذي يصل فيه معدل الاجور الى 1908 دينار



وأشار المسح الى أن قطاع التعليم يعد الاقل أجورا إذ لا يتجاوز معدل الأجور فيه 792 دينارا.