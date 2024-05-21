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وزير الخارجية يلتقي السفير الامريكي ويبحث معه العلاقات الثنائية وبرامج التعاون

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Publié le Mardi 21 Mai 2024 - 18:34 قراءة: 0 د, 16 ث
      
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة سفير الولايات المتّحدة الأمريكية ، جوي هود.
واستعرض الطرفان خلال اللقاء ووفق بلاغ للوزارة، واقع العلاقات الثنائية وبرامج التعاون القائمة وافاق تطويرها في مختلف المجالات، ولاسيّما الاقتصادية بما في ذلك تسهيل نفاذ المنتوجات التونسية إلى السوق الأمريكية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.


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