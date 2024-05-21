المنستير: توقعات بتوفير 400 موطن شغل مباشر خلال فعاليات اليوم الجهوي للتشغيل في القطاع السياحي (المدير الجهوي للتشغيل)

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تنظّم الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة السياحة بالشراكة مع الجامعة الجهوية للنزل بالمنستير، ومنظمة "سويس كونتاكت"، يوم الخميس 23 ماي الجاري، بالمدرسة السياحية بالمنستير، فعاليات اليوم الجهوي للتشغيل في القطاع السياحي بولاية المنستير.



ووفق المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بالنيابة بالمنستير، زهير حمدي، فإنّه يُتوقّع توفير 400 عملية تشغيل مباشر خلال هذه التظاهرة يوم 23 ماي الجاري، مع إمكانية توفير تكوين سريع لطالبي الشغل حسب حاجيات أصحاب النزل بالجهة، وذلك في إطار التعاون التونسي السويسري.

وأشار حمدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، إلى أنّ حاجيات الوحدات الفندقية بولاية المنستير تبلغ خلال ذروة الموسم السياحي الحالي 1200 من اليد العاملة المختصة في عدّة اختصاصات كالمطبخ، وخدمات الطوابق، وأعوان الصيانة، وأعوان الحراسة، وكهربائي وغيرها.



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ووُضع منذ مارس الماضي استبيان على الخط للوحدات الفندقية للتعبير عن حاجياتها من اليد العاملة المختصة والتي حدّدتها أيضا مكاتب التشغيل بالجهة ميدانيا، كما تولت الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع المعتمديات تعليق لافتات بمختلف معتمدات ولاية المنستير للإعلام حول اليوم الجهوي للتشغيل في القطاع السياحي يوم 23 ماي الجاري، إلى جانب إرسال أكثر من 2500 إرسالية لطالبي الشغل المسجلين بمكاتب التشغيل بالجهة.

وتنظم الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بالمنستير من جهة أخرى يوم 23 ماي الجاري بمقر ولاية المنستير اليوم الجهوي للتعريف بآليات التكوين المستمر لفائدة المؤسسات من أجل حثّها على مزيد الاستفادة بهذه الآليات، وذلك بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، حسب ذات المصدر.



تم

