قابس: انطلاق حملة نظافة موسّعة بكورنيش مدينة قابس استعدادا لموسم الاصطياف

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شرعت معتمدية قابس المدينة بدعم من السلط الجهوية في تنفيذ حملة نظافة موسعة بكورنيش مدينة قابس، تستهدف رفع الرمال المتراكمة بالكورنيش وتنظيف محيطه من فواضل البناء المكدّسة فيه، وذلك استعدادا لموسم الاصطياف.



كما تمّ في نطاق هذه الحملة، التي خصّصت لها مجموعة من الشاحنات والتجهيزات الثقيلة، إصلاح شبكة الانارة العمومية الممتدة على طول الطريق المؤدية للكورنيش، وغراسة العشرات من أصول النخيل بها، ودهن الأرصفة، وتنظيف الشاطئ وغربلة رماله.





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ويشارك في هذه الحملة كلّ من بلدية قابس والادارة الجهوية للتجهيز ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجمع الكيميائي التونسي، من أجل تهيئة وإعداد الكورنيش الذي يمثل في فصل الصيف الوجهة المفضلة للكثير من المواطنين الذين يجدون فيه خير فضاء للترويح عن النفس، فضلا عن الحركية التي يشهدها خلال فترة معرض قابس الدولي المجاور له والذي سينتظم هذه السنة في دورته الأربعين من 27 جوان الى 14 جويلية 2024 .