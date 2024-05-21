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كاس تونس للكرة الطائرة موسم 2023-2024: برنامج الدور نصف النهائي

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Publié le Mardi 21 Mai 2024 - 16:44 قراءة: 0 د, 15 ث
      
في ما يلي برنامج مباراتي الدور نصف النهائي لكاس تونس للكرة الطائرة المقرر غدا الاربعاء بداية من الساعة الخامسة مساء :

الأربعاء 22 ماي 2024
قاعة عيسى بن نصر –قليبية - س 17
...

النادي الاولمبي القليبي / الترجي الرياضي التونسي

قاعة البجاوي –صفاقس- س 17
النادي الصفاقسي / النجم الساحلي


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