كاس تونس للكرة الطائرة موسم 2023-2024: برنامج الدور نصف النهائي

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في ما يلي برنامج مباراتي الدور نصف النهائي لكاس تونس للكرة الطائرة المقرر غدا الاربعاء بداية من الساعة الخامسة مساء :



الأربعاء 22 ماي 2024

قاعة عيسى بن نصر –قليبية - س 17



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النادي الاولمبي القليبي / الترجي الرياضي التونسي



قاعة البجاوي –صفاقس- س 17

النادي الصفاقسي / النجم الساحلي