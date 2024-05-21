نبيل عمّار يتلقّى دعوة من نظيره القطري لزيارة الدّوحة وعقد الدّورة 8 للّجنة العليا المشتركة بين البلدين

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رحّب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، بالدعوة التي وجّهها له الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، لزيارة الدّوحة وعقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة التونسية القطرية، وذلك خلال زيارة توديع أدّاها سفير دولة قطر بتونس سعد بن ناصر الحميدي لوزارة الشؤون الخارجيّة بمناسبة انتهاء مهامه.



وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الثلاثاء، بأنّ وزير الخارجيّة نبيل عمّار وعد بإنجاز هذه الزيارة في أقرب فرصة ممكنة.





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وأكّد خلال اللّقاء عُمق وعراقة الروابط الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين، مبرزا أهميّة الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى أعلى المراتب، تجسيدا للإرادة الصادقة لقيادتيْ البلدين وبما يستجيب لتطلّعات الشعبين الشقيقين، مشيدا بجهود السفير القطري في دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين طيلة السنوات التي قضّاها بتونس، وحمّله ابلاغ تحياته إلى نظيره القطري، معربا عن التمنيات بمزيد الازدهار والرّخاء لدولة قطر وشعبها الشقيق.



من جانبه، أكّد السفير القطري أنّ العلاقات بين البلدين متميّزة وأنّ الجانب القطري حريص على عقد الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة في أقرب الآجال، مبرزا أنّها ستكون لبنة جديدة في دعم مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين، حسب البلاغ.



كما أعرب عن بالغ الشكر والتقدير لكافّة السلطات التونسية على ما لقيه طوال فترة عمله بتونس من دعم وتعاون ساهما في إنجاح مهمّته.



