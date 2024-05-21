مؤسستا البريد التونسي والموريتاني توقعان اتفاقية لتطوير التعاون في مجال الخدمات البريدية والمالية والرقمية

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وقّع البريد التونسي، ونظيره الموريتاني، اتفاقية لتطوير مجالات التعاون الثنائي بين المؤسستين في مجال الخدمات البريدية والمالية والرقمية، وفق بلاغ اصدره البريد التونسي، الثلاثاء.



وترنو هذه الاتفاقية التي تولى التوقيع عليها، امس الاثنين بتونس، كل من الرئيس المدير العام للبريد التونسي، سامي المكي، والمدير العام لبريد موريتانيا، عليون ولد عيسى، بحضور إطارات ومسؤولين من الجانبين، الى تعزيز التعاون في الجانب المتعلق بالموارد البشرية من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة إطارات بريد موريتانيا بمركز التدريب البريدي بالإضافة إلى تطوير مجالات التكوين البريدي عن بعد.





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ويتنزل توقيع الاتفاقية بين مؤسستي البريد التونسية والموريتانية، بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها وفد من بريد موريتانيا إلى تونس يومي 20 و21 ماي 2024.



وتسعى الاتفاقية، ايضا، الى تدعيم التعاون بين البريد التونسي والبريد الموريتاني في مجال الطوابع البريدية من خلال برمجة إصدار طابع بريدي مشترك، على أن يتم اختيار الموضوع وتاريخ الإصدار بالتنسيق بين المؤسستين، وكذلك تنمية تبادل الطوابع البريدية والمنتجات البريدية المتصلة بها بين البلدين.



كما تشمل هذه الاتفاقية تدعيم مجالات التعاون الثقافي والرياضي بين المؤسستين من خلال وضع برنامج عمل مشترك للتبادل الثقافي موجه لفائدة الأعوان العاملين بالمؤسستين وعائلاتهم.



يذكر ان البريد التونسي قام خلال نهاية سنة 2022، بتطوير منصة للدفع الإلكتروني عبر الهاتف الجوال "بريد كاش" لفائدة بريد موريتانيا لتقديم حلول رقمية وتسهيل المبادلات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية لفائدة المواطن الموريتاني وكذلك تمكينه من التمتع بالعديد من الخدمات المالية عبر الهواتف الذكية على غرار التحويلات المالية وخلاص الفواتير والتنزيل والسحب لدى التجار المنخرطين بهذه المنصة.

