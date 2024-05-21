تطاوين: ارتفاع عدد الاضاحي مقابل ارتفاع في اسعارها بسبب غلاء العلف

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افاد المدير الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بولاية تطاوين رضا يحي، بان عدد الاضاحي المتوفرة في الجهة قدر بحوالي 23500، بزيادة حوالي الفين من الاضاحي مقارنة بالعام الماضي.

وفي المقابل، اثر الجفاف الذي تواصل لسنوات على اسعار الاضاحي، بسبب ارتفاع كلفة الانتاج وخاصة غلاء الشعير العلفي، حيث تراوحت اسعار الاضاحي من الضأن في السوق الاسبوعية لمدينة تطاوين بين 700 دينار والف و600 دينار، اي بمعدل زيادة في الاسعار قدر باكثر من 200 دينار بالمقارنة مع العام الماضي، حسب تصريح عدد من المواطنين زاروا سوق بيع الاضحيته لصحفي "وات".

وعبر عدد من المواطنين عن تجاوز هذه الاسعار قدراتهم المالية وقرر عدد منهم اقتناء الماعز باعتباره اقل ثمنا او الاكتفاء بما تيسر من الماشية دون البحث عن المواصفات والشروط التي كانت معتمدة في مثل هذه المناسبة.