وزارة أملاك الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية توزر قصد التفويت فيه للوكالة العقارية للسكنى

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استرجعت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر، الثلاثاء، عقارا دوليا يمسح جمليا 100هك كائن بمعتمدية توزر من ولاية توزر تابع لمنطقة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى

وياتي ذلك تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة ضد مجموعة من المتصرفين فيه بصفة غير قانونية، وفق بلاغ لوزارة الدولة والشؤون العقارية.

وجرت عملية الاسترجاع بحضور كافة الأطراف الأمنية والإدارية المتداخلة وذلك إلى حين استكمال عملية التفويت لفائدة الوكالة العقارية للسكنى.





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