جندوبة: عملة واطارات مجمع التنمية في قطاع الفلاحة ببدرونة يطالبون بالتدخل من اجل الحصول على رواتبهم المتخلدة

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طالب عملة واطارات مجمع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري بدرونة من معتمدية بوسالم (ولاية جندوبة)، بخلاص رواتبهم المتخّلّدة بذمة المجمع منذ ثلاثة اشهر ومواصلة استخلاص معاليم استهلاك مياه الري والقيام بعمليات الصيانة وما تستوجبه الشبكة من تدخلات لاصلاح الاعطاب العالقة.

وبيّن عملة واعوان المجمع في عريضة وجهت اليوم الثلاثاء الى والي جندوبة، عجزهم عن تلبية حاجيات عائلاتهم واطفالهم، إضافة الى غياب التامين الصحي، لاسيما في ظل وجود وضعيات صحية حرجة للغاية بسبب امراض خطيرة، وفق تاكيدهم.

واعبروا ان عدم امضاء سلطة الاشراف عن مخرجات الجلسة العامة الانتخابية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2024 والثانية المنعقدة بتاريخ 26 افريل من ذات السنة وعدم حصول هيئة المجمع على محضر الجلسة ممضى من كافة الأعضاء المقررين "هو الذي عطلّ عملية السحب المالي وعدم قدرة الهيئة الجديدة المنتخبة عن القيام بمهامها".

في المقابل، قال مصدر بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ان وضعية عملة واطارات المجمع "تحلها الهيئة المنتخبة ولادخل لمندوبة وزارة الفلاحة في ما اعتبروه تعطيلا".