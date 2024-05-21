الحماية المدنية التونسية تشارك في عملية بيضاء لمجابهة حرائق الغابات مع نظيرتها الجزائرية بولايتي سوق أهراس وتبسة الجزائريتين

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شارك فريقان من الحماية المدنية التونسية، يوم الاثنين، في عملية بيضاء مشتركة مع الحماية المدنية الجزائرية، لمجابهة حرائق الغابات بولايتي سوق أهراس وتبسة الجزائريتين، بـ 14 وسيلة تدخل في العملية المشتركة بولاية سوق أهراس، وسبع وسائل تدخل أخرى في ولاية تبسة.



وتندرج هذه العملية، في إطار تنفيذ مخرجات اللجنة المشتركة التقنية التونسية الجزائرية في مجال الحماية المدنية، التي انعقدت بمدينة طبرقة (ولاية جندوبة) من 21 إلى 25 جانفي 2024، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال مواجهة حرائق الغابات والتصدي للكوارث الطبيعية، ودعم الجهود المشتركة لتعزيز سلامة المواطنين في تونس والجزائر، وفق بلاغ صادر عن المتحدث باسم الحماية المدنية.





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كما تؤكد هذه العملية، التزام البلدين الشقيقين بتطوير القدرات المشتركة في مجال الحماية المدنية، وتفعيل التوصيات المنبثقة عن اللجنة المشتركة التقنية، عبر التنسيق الفعال في مجابهة التحديات البيئية والإنسانية المشتركة.



ولدى اطلاعه على سير العملية البيضاء المشتركة بولاية تبسة، وعلى التدابير المتخذة لمواجهة حرائق الغابات، ثمن والي تبسة، المشاركة التونسية الفعّالة في هذا التمرين المشترك، خلال زيارة أداها اليوم الاثنين الى المركز القيادي للعملية، وفق ذات البلاغ.



