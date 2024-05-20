منوبة: إيقاف متحيّل تسلّم مبلغ 7 آلاف دينار من طالبين أجنبيين بعد إيهامهما بتمكينهما من تأشيرتي سفر إلى أوروبا

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تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن بمنوبة، في موفى الأسبوع المنقضي، من إيقاف شخص تحيّل على طالبين أجنبيين وتسلّم منهما مبلغ 7 آلاف دينار بعد إيهامهما أنّه سيمكّنهما من تأشيرتي سفر إلى أوروبا، وفق ما أفاد به مصدر أمني اليوم الإثنين.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الطالبين الذين يزاولان دراستهما بتونس، تقدّما بشكاية الى الفرقة المذكورة رويا فيها تفاصيل عملية التحيّل التي تعرضا إليها، حيث أوهمهما شخص أصيل منطقة سيدي حسين بالعاصمة بقدرته على تأمين تأشيرتي سفر الى أوروبا لفائدتها، وسلماه مقابل ذلك مبلغا يناهز7 الاف دينار، إلّا أنّه ماطلتهما دون توفير الخدمة التي وعد بها.

وبعد القيام بالتحريات اللازمة حول الشخص المذكور تم إيقافه بعد باستشارة النيابة العمومية في انتظار احالته على انظار التحقيق من اجل التحيّل، وفق ذات المصدر.

وتأتي هذه العملية إثر عملية ناجحة خلال الأسبوع المنقضي أيضا، ألقت فيها الفرقة القبض على متحيّل يوهم أصحاب المحلات التجارية بأنه ممثل إحدى الجمعيات ويقوم بجمع التبرعات المالية، كما تعمد في مناسبة أخرى انتحال صفة موظف بوزارة الداخلية مكلّف بجمع التبرعات لفائدة شهداء المؤسسة الأمنية.