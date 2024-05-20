منوبة: إيقاف 5 أشخاص وحجز هواتف جوالة ومبالغ مالية متفاوتة إثر مداهمة مقهيين معدين لتعاطي الرهان الرياضي الإلكتروني دون رخصة

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ضمن مجهودات التصدي لظاهرة إعداد محلات تعاطي نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني دون رخصة، داهمت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن بمنوبة، في موفى الأسبوع المنقضي، مقهيين بالدندان ومنوبة الوسطى مخصّصين لتعاطي هذا النشاط دون رخصة، وتولت بعد استشارة النيابة العمومية إيقاف 5 أشخاص، كما حجزت هواتف جوالة، ومبالغ مالية متأتية من عائدات القمار، وفق مصدر امني.





وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لصحفية "وات"، أن هذه العمليّة تأتي إثر توفر معلومات مؤكدة تفيد بتخصيص المقهيين المذكورين لتعاطي خدمة المراهنات الرياضية غير القانونية، وبمداهمتهما بعد استشارة النيابة العمومية، تم التأكد من ممارسة صاحبي المقهيين لهذا النشاط دون الحصول على ترخيص قانوني، وذلك باستعمال هواتف جوالة معدة للغرض.



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وحجز الأعوان، وفق ذات المصدر، الهواتف الجوالة المستخدمة في عمليات بيع وشراء أدوات القمار افتراضيا، فضلا عن مبالغ مالية متفاوتة متأتية من عائدات القمار، فيما أذنت النيابة العموميّة بالاحتفاظ بـ5 أشخاص، وفتح محضر في حقّهم من أجل تعاطي نشاط رهان رياضي دون ترخيص، في انتظار احالتهم على انظار التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة خلال الأسبوع الجاري.

وأكد المصدر ذاته أن المجهودات صلب الفرقة المذكورة متواصلة لمزيد التصدي لظاهرة تعاطي الرهان الرياضي الموازي، وبقية السلوكيات الخارجة عن القانون، والمظاهر المخلة بالأمن العام.