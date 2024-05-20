وزير التعليم العالي والبحث العلمي يترأس الوفد التونسي في منتدى التعليم العالمي 2024 في لندن

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يشارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير على رأس وفد تونسي في فعاليات منتدى التعليم العالمي (EWF24) الذي ينتظم في لندن من 19 إلى 22 ماي 2024.



وسيتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقديم التجربة التونسية في مجال تحديد وتقييم واختيار الأولويات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي واتّخاذ القرارات بشأن تمويلها، ضمن مشاركته في جلسة نقاشية وزارية عنوانها "ماذا يمكننا أن نتعلّم من بعضنا البعض حول تخصيص التمويل والتخطيط الفعال وتحديد الأولويات؟".





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كما سيعقد وزير التعليم العالي، وفق بلاغ للوزارة، عددا من الاجتماعات الثنائية مع وزراء وقادة عالميين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتربية، كما سيمثّل تونس في مختلف الاجتماعات الوزارية على هامش المنتدى.



ويُعد منتدى التعليم العالمي، أكبر تجمع لوزراء التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتنمية الكفاءات في العالم. ومن المتوقع أن يشارك في نسخة هذا العام أكثر من 140 وزيرا فضلا عن قادة عالميين في المجال.



وينعقد منتدى التعليم العالمي 2024 تحت شعار "تعزيز فهم الذكاء الاصطناعي، وبناء العلاقات الإنسانية والقدرة على الصمود: كيف يتعين تحديد أولويات السياسات والتنفيذ من أجل تعليم أفضل؟".



