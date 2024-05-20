بنزرت: ضبط الاستعدادات لاستقبال أبناء الجالية المقيمين بالخارج في أحسن الظروف

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التأمت، اليوم الإثنين، بمقر ولاية بنزرت جلسة عمل خصّصت لضبط مجمل الاستعدادات اللوجستية والإدارية لحسن استقبال أبناء الجهة المقيمين بالخارج.

واكد والي بنزرت لدى إشرافه، هلى الجلسة، على ضرورة التنسيق بين جميع المصالح الإدارية الجهوية والمحلية لاستقبال التونسيين المقيمين بالخارج، والعمل على توفير المناخ الجيد لحسن استقبالهم ودراسة ملفاتهم في اقرب الآجال، وحسن الإحاطة بهم وتشجيعهم على الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدتهم، علاوة على مزيد تفعيل مختلف الإجراءات الخدماتية الواجبة للإحاطة بهم وبأسرهم المقيمة في الجهة.

وأكد، بالمناسبة، على أهمية هذه الفئة تنمويا واجتماعيا واقتصاديا وما يحتمه ذلك من التزام بالعمل على تذليل كل الصعوبات التي قد تعترض ابناء الجهة خلال عودتهم لارض الوطن من خلال تيسير وتبسيط كل الاجراءات الخاصة بهم وتفعيل الحلول الممكنة لقضاء كل مشاغلهم خاصة مع قصر فترة عطلتهم.

من جهته، أشار المندوب الجهوي للتونسيين بالخارج، عبد القادر اللوزي، إلى ان أعداد التونسيين بالخارج من أبناء الجهة يتجاوز 100 الف شخص من بينهم حوالي 50 الف شخص يعملون ويقيمون في كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا واكثر من 20 الفا في دول الخليج العربي، والبقية موزعين بين بقية الدول الأوروبية والقارة الامريكية وكندا.



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وقد احتلت ولاية بنزرت الموسم الفارط المرتبة الثالثة وطنيا من حيث قيمة التحويلات المالية البريدية للتونسيين بالخارج تسجيل تحويلات بقرابة 200 مليون دينار.