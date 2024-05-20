كميات الأمطار المسجلة بعدة ولايات خلال الــ24 ساعة الاخيرة

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سجلت الاربع والعشرون ساعة الماضية، هطول كميات هامة من الامطار، تركزت ابرزها بولاية منوبة ( طبربة 30 مليمتر) ونابل (الهوارية 20مليمتر) والكاف (سد ملاق 19 مليمتر)، وفق نشرة متابعة صادرة، الإثنين، عن المعهد الوطني للرصد الجوي.





وفي ما يلي كميات الأمطار بحساب المليميتر وحسب الولايات:



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//ولاية منوبة//



طبربة 30/شواط 20/ البطان 16/ السعيدة 15/ الجديدة 6/ منوبة 4/ برج العامري 3/ المرناقية 3





//ولاية نابل//



الهوارية 20/ سليمان 20/ ازمور 15/ دار شعبان 15/ دار علوش 14/ منزل بوزلفة 13/ تاكلسة 13/ حمام الغزاز 13/ بني خلاد 12/ نابل 10/ قليبية 10/ الميدة 9/ بوكريم 9/ منزل تميم 7/الحمامات 6/ بئر مشارقة 5/ قرمبالية 4/ سد بئر مشارقة 3/ بني خيار 3/ قربة 3/ بوعرقوب 2



//ولاية باجة//



وادي الزرقاء 20/سد سيدي سالم 17/ تيبار 14/ تستور 9/ مجاز الباب 8/ باجة الجنوبية 6/ باجة المحطة 3/ تبرسق 2/ نفزة2/ عمدون 1/ سد كساب 1



//ولاية الكاف//



سد ملاق 19/ وادي ملاق 14/ قلعة سنان 10/ الطويرف 7/ تاجروين 5/ الجريصة 4/ نبر 4/ الكاف المدينة 1



//ولاية اريانة//



رواد 15/ المنيهلة 15/ شرفش 12/ قلعة الاندلس 9/ سيدي ثابت 9/ اريانة 5



//ولاية بن عروس//



مقرين 13/ رادس 12/ الخليدية 8/ حمام الانف 6/ فوشانة6/ المحمدية 5/ بئر الباي 5/ بومهل 4/ بن عروس 4/ مرناق4



//ولاية بنزرت//



ماطر 10/ العالية 7/ غار الملح 6/ اوتيك 5/ راس الجبل 4/ سجنان 3/ منزل بوزلفة 1/ تينجة 1



//ولاية جندوبة//



غار الدماء 9/ بني مطير 7/ جندوبة 6/ بوسالم 5/ سد بربرة 4/ عين دراهم 4/ بلطة بوعوان 3/ طبرقة 1



وتم خلال الاربعة والعشرون ساعة الماضية تسجيل هبوب رياح رملية بلغت سرعتها بحساب كلم/س: 68 بتوزر و قبلي و 65 ببرج العامري وبنزرت ونابل والمنستير والمهدية وجربة و 61 بالنفيضة ورمادة، الى جانب رياح رملية برمادة وجربة وقبلي وتوزر ومطماطة.