Babnet

كميات الأمطار المسجلة بعدة ولايات خلال الــ24 ساعة الاخيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/meteo2020x2.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 20 Mai 2024 - 16:08 قراءة: 1 د, 27 ث
      
سجلت الاربع والعشرون ساعة الماضية، هطول كميات هامة من الامطار، تركزت ابرزها بولاية منوبة ( طبربة 30 مليمتر) ونابل (الهوارية 20مليمتر) والكاف (سد ملاق 19 مليمتر)، وفق نشرة متابعة صادرة، الإثنين، عن المعهد الوطني للرصد الجوي.


وفي ما يلي كميات الأمطار بحساب المليميتر وحسب الولايات:
...



//ولاية منوبة//

طبربة 30/شواط 20/ البطان 16/ السعيدة 15/ الجديدة 6/ منوبة 4/ برج العامري 3/ المرناقية 3


//ولاية نابل//

الهوارية 20/ سليمان 20/ ازمور 15/ دار شعبان 15/ دار علوش 14/ منزل بوزلفة 13/ تاكلسة 13/ حمام الغزاز 13/ بني خلاد 12/ نابل 10/ قليبية 10/ الميدة 9/ بوكريم 9/ منزل تميم 7/الحمامات 6/ بئر مشارقة 5/ قرمبالية 4/ سد بئر مشارقة 3/ بني خيار 3/ قربة 3/ بوعرقوب 2

//ولاية باجة//

وادي الزرقاء 20/سد سيدي سالم 17/ تيبار 14/ تستور 9/ مجاز الباب 8/ باجة الجنوبية 6/ باجة المحطة 3/ تبرسق 2/ نفزة2/ عمدون 1/ سد كساب 1

//ولاية الكاف//

سد ملاق 19/ وادي ملاق 14/ قلعة سنان 10/ الطويرف 7/ تاجروين 5/ الجريصة 4/ نبر 4/ الكاف المدينة 1

//ولاية اريانة//

رواد 15/ المنيهلة 15/ شرفش 12/ قلعة الاندلس 9/ سيدي ثابت 9/ اريانة 5

//ولاية بن عروس//

مقرين 13/ رادس 12/ الخليدية 8/ حمام الانف 6/ فوشانة6/ المحمدية 5/ بئر الباي 5/ بومهل 4/ بن عروس 4/ مرناق4

//ولاية بنزرت//

ماطر 10/ العالية 7/ غار الملح 6/ اوتيك 5/ راس الجبل 4/ سجنان 3/ منزل بوزلفة 1/ تينجة 1

//ولاية جندوبة//

غار الدماء 9/ بني مطير 7/ جندوبة 6/ بوسالم 5/ سد بربرة 4/ عين دراهم 4/ بلطة بوعوان 3/ طبرقة 1

وتم خلال الاربعة والعشرون ساعة الماضية تسجيل هبوب رياح رملية بلغت سرعتها بحساب كلم/س: 68 بتوزر و قبلي و 65 ببرج العامري وبنزرت ونابل والمنستير والمهدية وجربة و 61 بالنفيضة ورمادة، الى جانب رياح رملية برمادة وجربة وقبلي وتوزر ومطماطة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 287927


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 17:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*