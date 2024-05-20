تنظيم أيام كندا للتوظيف بتونس يومي 19 و20 جوان المقبل

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تنتظم سفارة كندا بتونس أيام كندا للتوظيف بتونس يومي 19 و20 جوان المقبل بالعاصمة وذلك بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة التونسية للتعاون الفني وإدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة في كندا، وفق ماء جاء في الموقع الالكتروني للوكالة التونسية للتعاون الفني.



وتستهدف هذه الأيام المرشحين الناطقين باللغة الفرنسية وثنائيي اللغة الذين لديهم تكوينا وخبرة في مجال الطفولة المبكرة، أو لديهم مستوى تعليم ابتدائي أو ثانوي، بالإضافة إلى مهنيي الصحة الذين يبحثون عن فرص عمل في كندا خارج مقاطعة الكيبيك.





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خلال هذه الأيام، يمكن للمترشحين مقابلة أرباب العمل الذين يبحثون عن مرشحين من التعليم العالي والتكوين المهني المتخصصين في القطاعات المذكورة أعلاه والذين يستوفون الشروط المطلوبة. كما تمثل هذه الأيام فرصة للفهم والتعرف على الخطوات العملية الهجرة إلى كندا.



ويتعين على الراغبين في المشاركة في أيام التنقل لكندا في تونس التسجيل أولا على الرابط التالي وتحديد الموعد الذي يناسبهم:



وينتهي آخر أجل للتسجيل على الرابط المذكور بالنسبة للتونسيين المقيمين في تونس يوم 26 ماي الحالي، ويوم 5 جوان القادم بالنسبة للتونسيين المقيمين في بروكسل (بلجيكا) وليون (فرنسا). خلال هذه الأيام، يمكن للمترشحين مقابلة أرباب العمل الذين يبحثون عن مرشحين من التعليم العالي والتكوين المهني المتخصصين في القطاعات المذكورة أعلاه والذين يستوفون الشروط المطلوبة. كما تمثل هذه الأيام فرصة للفهم والتعرف على الخطوات العملية الهجرة إلى كندا.ويتعين على الراغبين في المشاركة في أيام التنقل لكندا في تونس التسجيل أولا على الرابط التالي وتحديد الموعد الذي يناسبهم: https://journeesmobilitecanada2024.vfairs.com/fr/ وينتهي آخر أجل للتسجيل على الرابط المذكور بالنسبة للتونسيين المقيمين في تونس يوم 26 ماي الحالي، ويوم 5 جوان القادم بالنسبة للتونسيين المقيمين في بروكسل (بلجيكا) وليون (فرنسا).