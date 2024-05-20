قفصة: متابعة الإستعدادات الجارية لمختلف الإمتحانات الوطنية وحرص جماعي على ضمان حسن سيرها

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التأمت، يوم الإثنين، بمقرّ ولاية قفصة، جلسة عمل خصّصت لتدارس مختلف الإستعدادات الجارية لحسن تنظيم الإمتحانات الوطنية، وخاصة من الناحية المادّية والبشرية واللوجستية، وذلك لضمان نجاح سير هذه الإمتحانات التي ستنطلق يوم 5 جوان المقبل باجتياز الإختبارات الكتابية لشهادة الباكالوريا.



وإستعرض الحاضرون حصيلة المعاينات الميدانية التي قامت بها الجهات الأمنية والإدارية لمختلف مراكز الإمتحانات والبالغ عددها 54 مركزا, من بينها 30 مركزا مخصصا لإختبارات شهادة الباكالوريا، وكذلك مراكز الإصلاح وتجميع وتوزيع وإيداع الإختبارات الكتابية لهذه الإمتحانات.

ودعا متدخلون في هذا الإجتماع بلديات الولاية إلى تنظيف محيط مختلف هذه المراكز، مشيرين إلى ضرورة صيانة بعض الوحدات الصحية، وضمان عدم إنقطاع مياه الشرب والنور الكهربائي عن هذه المراكز، وصيانة المطاعم، وتأمين فضاءات إجراء الإمتحانات وتجميع وتوزيع وإيداع الإختبارات.



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وركّز الحاضرين أيضا على الجهود والتدابير الخاصة بمقاومة الغشّ الإلكتروني، خاصة أنّ ولاية قفصة، وحسب إحصائيات رسمية، تأتي على رأس قائمة الولايات التي سُجّلت بها عمليّات غشّ في الإختبارات الكتابية لبكالوريا 2023, بنحو 128 حالة غشّ.

من جانبه، ذكر المندوب الجهوي للتربية، رمضان دخيل، أن مصالح المندوبية وبالشراكة مع كلّ الإدارات المعنية ومكوّنات المجتمع المدني، نظمت حملات تحسيسية وورشات من أجل حثّ التلاميذ على التعويل على الذات وتجنّب الغشّ والتحذير من عواقبه.

ويقدّر عدد التلاميذ المترشحين لاجتياز إمتحان الباكالوريا دورة جوان 2024 بـ5527 تلميذا وتلميذة, من بينهم 4242 مترشحا عن المعاهد العمومية و 392 مترشّحا فرديا، فيما يبلغ عدد المترشحين من الحالات الإستثنائية هذا العام 15 مترشحا من بينهم مترشحان إثنان من نزلاء السجن المدني بقفصة، والبقية من ذوي الإحتياجات الخصوصية.

وقال مندوب التربية، في سياق متّصل، إنّ السلط الجهوية والإدارية وكذلك جمعيات غير حكومة قد عملت خلال العام الدراسي الحالي من أجل تحسين نتائج إمتحان الباكالوريا بقفصة التي احتلّت في السنوات الماضية المراتب الأخيرة من بين ولايات الجمهورية من حيث تدنّي نسبة النجاح.

من ناحية أخرى، يبلغ عدد التلاميذ الذين سيجتازون إمتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام 1169 تلميذا وتلميذة، من بينهم 937 مترشحا يدرسون بمؤسسات القطاع العام، فيما يقدّر عدد المترشحين لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية, بـ 2224 مترشّحا.

وأفاد المدير العام للشركة الجهوية للنقل من ناحيته بأن الشركة ستضع 58 حافلة نقل مدرسي على ذمّة المترشحين لمختلف الإمتحانات الوطنية بهدف ضمان تنقلهم إلى مراكز الإمتحانات.

فم







