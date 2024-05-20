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الاهلي المصري - علي معلول يخضع لعملية جراحية ناجحة وينطلق بعد اسبوعين في برنامج علاجي

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Publié le Lundi 20 Mai 2024 - 15:56 قراءة: 0 د, 30 ث
      
خضع المدافع الدولي التونسي لنادي الاهلي المصري علي معلول صباح يوم الاثنين لعملية جراحية ناجحة في وتر الكاحل حسب ما اورده الموقع الرسمي للفريق المصري على شبكة الانترنت.

واضاف المصدر ذاته ان جراحة معلول مطمئنة للغاية وسيحصل على راحة لمدة أسبوعين على ان يبدأ بعدها التأهيل وفقًا للبرنامج العلاجي.

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وكان علي معلول غادر يوم السبت الماضي ارضية ملعب حمادي العقربي برادس بعد 5 دقائق من بداية مباراة ذهاب الدور النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بين الترجي الرياضي والاهلي المصري التي انتهت بالتعادل السلبي.
وسيتغيب علي معلول عن مباراة الاياب المقررة يوم السبت القادم بالقاهرة بداية من الساعة السادسة مساء.


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