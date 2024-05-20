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الكاف: إيقاف موظف وصاحب ضيعة على خلفية تورطّهما في الربط المباشر لمسكن وبئر عميقة بالتيار الكهربائي

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Publié le Lundi 20 Mai 2024 - 15:52 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف بالاحتفاظ بصاحب ضيعة وموظف بالشركة التونسية للكهرباء والغاز على خلفية تورطّهما في الربط المباشر لمسكن وبئر عميقة بإحدى الضيعات الفلاحية بالجهة بالتيار الكهربائي، وفق مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف والناطق الرسمي بها، يسري الدمرجي.

وأوضح الدامرجي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتاجروين بالبحث والتحري بخصوص الربط المباشر بالتيار الكهربائى في إحدى الضيعات الفلاحية بالجهة ليتأكّد بعد المعاينة الميدانية أنّ صاحب الضيعة عمد إلى ربط مسكن وبئر عميقة بالضيعة مباشرة بالكهرباء.

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وأضاف أنّ الأبحاث كشفت أن موظفا كان يعمل بالشركة التونسية للكهرباء والغاز قام بربط مباشر لمنزل صاحب الضيعة ولبئر تابعة له وذلك بعد حصول عطب في العداد الكهربائي المركز به

وتم استدعاء صاحب الضيعة والموظف وعدة اطارات بالشركة التونسية للكهرباء والغاز والسماع لهم في حالة تقديم والاذن بفتح تحقيق على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية من أجل استخلاص فائدة لا وجهة لها لغيره من موظف عمومي ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل قصد الاضرار بالإدارة، واحالة الجميع على قاضي التحقيق الذي أذن بالاحتفاظ بصاحب الضيعة والموظف وأصدر إنابة لاستكمال الأبحاث مع بقية المشتبه بهم إلى حين المثول أمامه لاستنطاقهم واتخاذ ما يراه في شأنهم.


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