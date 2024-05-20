إدراج الذكاء الاصطناعي صلب قطاع التامين صار ضرورة أساسية لتحسين الخدمات واستنباط منتوجات جديدة (جامعة التامين)

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قال المدير العام للجامعة التونسية لشركات التامين، حاتم عميرة، ان ادراج الذكاء الاصطناعي صلب قطاع التامين صار ضرورة أساسية لتحسين الخدمات واستنباط منتوجات جديدة لفائدة الحرفاء

وأوضح عميرة، الاثنين في تصريح اعلامي على هامش انعقاد الدورة ال17" لموعد قرطاج للتامين وإعادة التامين" التي تنظمها سنويا الجامعة التونسية لشركات التامين بالتعاون مع الاتحاد العربي للتامين وشركة الاعادة التونسية ، ان من بين اهم مزايا استعمال الذكاء الاصطناعي في مجال التامين هو تبسيط المعلومة وايصالها للحريف دون مشقة التنقل فضلا عن تحسين الخدمات وتسريعها و شخصنة الخدمة التامينية ومقاومة الغش

وابرز عميرة في السياق ذاته، ان الجامعة تعمل على وضع منصة الكترونية خاصة بالتامين وبشركات التامين يتم خلالها التعرف على كل معلومة تتعلق بالقطاع و تفسر للحريف مختلف الخدمات التي يتم تقديمها كاشفا انه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة بعث وكالة مقاومة الغش في قطاع التامين خصوصا بعد المصادقة على قانونها الأساسي.

وأضاف ان الجامعة التونسية لشركات التامين والتي تضم صلبها 24 شركة تامين وتعمل على الدفاع على مصالح القطاع والتحدث باسم المجموعة وتمثيله امام السلط العمومية قد اختارت موضوع "صناعة التامين والذكاء الاصطناعي "للتباحث صلبه بحضور عدد من الخبراء والمختصين في مجال هذه التقنية المتطورة نظرا لأهميته في تطوير القطاع ومواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية الحديثة



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واكد انه سيتم خلال هذا الملتقى الذي يتواصل على مدى يومين تركيز التباحث حول التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على قطاع التامين خصوصا وان صناعة التامين ارتكزت في الكثير من الأحيان على تقييم المخاطر استنادا على المعلومات المالية والاحصائية

من جهته اكد رئيس ديوان وزيرة المالية، زهير عطاء الله، ان موضوع الذكاء الاصطناعي في قطاع التامين يعد عنصرا أساسيا لدعم الاقتصاد الوطني إضافة الى استشراف درجة المخاطر وعمليات استباق الغش مفسرا في المقابل ان من اكبر التحديات التي تواجه عملية الذكاء الاصطناعي في مجال التامين هي السلامة السيبرنية والقرصنة

ودعا الى ضرورة تقييم هذه المخاطر والاستعداد كما يجب لتضمين الذكاء الاصطناعي في قطاع التامين والاستعداد أيضا لمختلف التحولات الرقمية الكبرى واللجوء الى كل الخبرات العالمية حتى تكون تونس مجالا مفتوحا

ومن جانب اخر اكد المسؤول انه يتم حاليا العمل على مراجعة مجلة التامين وسيتم الاخذ بعين الاعتبار التحولات التكنولوجيات لحماية المؤسسات التامينية وغيرها من مخاطر الذكاء الاصطناعي

وسترتكز اشغال اليوم الأول على التعريف بأهمية الذكاء الاصطناعي من خلال جملة من المداخلات والمحاضرات التي تهتم بدور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع التامين في حين سيشهد اليوم الثاني عدة مداخلات من قبل مختصين وخبراء في علاقة بدور الذكاء الاصطناعي في توفير منتوج تاميني ملائم لحاجيات الحريف فضلا عن أهمية هذه التكنولوجيات المتطورة جدا في تحسين التعويض ومقاومة الغش في المجال

كما سيتم خلال هذا اللقاء تنظيم مسابقة موجهة للشباب المختصين في الذكاء الاصطناعي من اجل تطوير منظومة ذكية في مجال التامين وقد رصدت الجامعة التونسية لشركات التامين جوائز مالية للفائزين بالإضافة الى توفير كل المتطلبات لتاطير هذه المشاريع ومرافقة الفائزين في مشاريعهم