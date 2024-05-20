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قبلي: تخصيص 7 فرق بيطريّة لإتمام الحملة الجهوية لتلقيح قطعان الماشية

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Publié le Lundi 20 Mai 2024 - 14:51 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تواصل مصالح الطب البيطري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي انجاز الحملة الجهوية لتلقيح قطعان الماشية بمختلف معتمديات الجهة، حيث تمّ تخصيص 7 فرق لإتمام هذه العملية التي انطلقت منذ شهر فيفري الماضي، وفق ما رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية شيماء بوبكر.

وأوضحت بوبكر، في تصريج لوكالة "وات"، اليوم الإثنين، أن هذه الحملة حقّقت أهدافها خاصة في معتمدية رجيم معتوق أين تم تلقيح كامل القطيع، مقابل تواصلها في باقي المعتمديات، حيث تم إلى حد الآن تلقيح 155 ألف رأس من الأغنام والماعز ضد الحمى القلاعية (حوالي 43 بالمائة من القطيع المستهدف) وتلقيح 65 الف رأس من الاغنام والماعز ضد مرض الحمة المالطية، و90 الف رأس من الاغنام ضد مرض الجدري (حوالي41 بالمائة من العدد المستهدف تلقيحه ضد المرضين).
ودعت شيماء بوبكر كافة الأهالي بمختلف المعتمديات إلى الإقبال على التلقيح المجاني لقطعانهم وفق الروزنامة المضبوطة من قبل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، مثمنة الدور الهام الذي لعبه ممثلو الاتحادات المحلية للفلاحين والعمد في حثّ المربين على الانتفاع بحملات التلقيح المتنقلة بمختلف ربوع الولاية.


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