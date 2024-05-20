الشاعر مبروك السياري والكاتبة الشابة سناء عبد الله يتألقان في مسابقة الدكتور عبد الرحمان العبد الله المشيقح الأدبية

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فاز الشاعر التونسي مبروك السياري بالجائزة الثانية في النسخة الرابعة من مسابقة الدكتور عبد الرحمان العبد الله المشيقح الأدبية بالمملكة العربية السعودية، في فرع القصيدة العربية وذلك عن قصيدته "ليت الفتى ورق". كما توجت الكاتبة التونسية الشابة سناء عبد الله بالجائزة الأولى في فرع القصة القصيرة عن قصتها "دعه يطير".



وآلت الجائزة الأولى في فرع القصيدة العربية ضمن هذه المسابقة للشاعر السوري ميشيل العيد.

وتألق المبدعان التونسيان في هذه المسابقة التي شهدت مشاركة 7551 مترشحا بلغ منهم 407 الأدوار النهائية.



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وكان السياري تميز في مشاركاته السابقة في عديد المحافل الدولية (العراق - قطر...) والوطنية، منها تتويجه بالجائزة الأولى لأيام الشعانبي للشعر التي أقيمت في القصرين من 4 إلى 7 أوت 2022 .

وتم إطلاق مسابقة الدكتور عبدالرحمن العبدالله المشيقح سنة 2020 وهي مسابقة أدبية تتضمن أربعة فروع هي المجال الأدبي والقصيدة العربية والقصة القصيرة والبحث في التاريخ (وقد أضيف هذا الفرع الرابع بداية من النسخة الثانية).

وتعد سناء عبد الله ثاني تونسية تحرز هذه الجائزة بعد أن كان التونسي محمد سيف الشريطي فاز بالمرتبة الأولى لمسابقة القصة القصيرة في النسخة الثانية من المسابقة.

وتهدف هذه المسابقة بحسب المنظمين إلى دعم الحركة الأدبية العربية وتشجيع المواهب العربية الشابة في مجال التأليف الأدبي داخل الوطن العربي وخارجه.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبد الرحمن العبد الله المشيقح، هو أحد الشخصيات الأكاديمية، والثقافية والاقتصادية السعودية البارزة، وأحد رواد المشهد الثقافي السعودي، وأحد المشجعين للأنشطة الثقافية والشبابية.