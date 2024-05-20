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وزارة التشغيل تمدّد في آجال التسجيل في برنامج مساندة المؤسسات الصغرى المتعثرة إلى غاية يوم 16 جوان القادم

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Publié le Lundi 20 Mai 2024 - 13:34 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم الاثنين أنه تم التمديد في برنامج مساندة المؤسسات الصغرى المتعثرة المنتفعة بتمويل من البنك التونسي للتضامن خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 إلى غاية موفى ديسمبر 2022 وذلك من 20 ماي 2024 إلى غاية يوم 16 جوان 2024.

وأضاف بلاغ وزارة التشغيل أن التمديد في آجال التسجيل ببرنامج مساندة المؤسسات الصغرى المتعثرة كان بسبب ضعف نسبة التسجيل للانتفاع به، موضحة أن نسبة المسجلين لم تتجاوز ال20 بالمائة من الفئات المستهدفة.

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وكانت وزارة التشغيل والتكوين المهني قد أعلنت عن إطلاق برنامج جديد لإنقاذ المؤسسات الصغرى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك التونسي للتضامن باعتمادات جملية قدرها 26.5 مليون دينار وذلك في إطار تنفيذ برنامج دعم التكوين والادماج المهني.

وتتم عملية المساندة لإعادة الانطلاق ودعم هذه المؤسسات من خلال إعادة جدولة الديون المتخلدة لدى البنك التونسي للتضامن، وإسناد قروض للتوسعة أو لإستعادة نسق النشاط بشروط ميسرة سقفها 50 ألف دينار ونسبة فائدة في حدود 5 بالمائة ومدة إمهال مقدرة ب 12 شهرا مع سيولة مالية تصل الى 40 بالمائة من قيمة التمويل.


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