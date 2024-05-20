ستة طلبة تونسيين يشاركون في النهائي العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالصين

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أفاد، رئيس المدرسة العليا الخاصة للمهندسين بأريانة، خالد الجربي، أن ستة طلبة تونسيين في اختصاص الشبكات والحوسبة الذكية، سيغادرون، بعد ظهر اليوم الاثنين، مطار تونس قرطاج الدولي للمشاركة في النهائي العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دورته الخامسة بالصين.



وأضاف، خالد الجربي، في تصريح ل'وات'، اليوم الاثنين، أن هذا "النهائي العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي تنظمه شركة عالمية في الحوسبة الذكية، سيشهد مشاركة حوالي 400 طالب من 3000 جامعة من 100 دولة في العالم" مشيرا الى أن "هؤلاء الطلبة ينتمون الى المدرسة العليا الخاصة للمهندسين، بأريانة والمدرسة العليا للمهندسين بصفاقس، والمدرسة العليا للمهندسين بقابس وكانوا قد فازوا في النهائيات الاقليمية لشمال افريقيا التي انتظمت في تونس من 4 الى 8 مارس المنقضي".





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وبين، في سياق متصل، أنه "تم اختيار تونس لاستضافة النسخة الأولى من هذه المسابقة على المستوى الاقليمي التي شارك فيها 90 طالبا من 9 دول هي، الى جانب تونس، كل من الجزائر وليبيا والمغرب ومصر وأثيوبيا والكامرون ومالي والسينيغال"، لافتا الى أن "الفائزين في المسابقات الوطنية التي جرت في بلدانهم يعتبرون من النخبة في مجال تكنولوجيا الشبكات ويسعون للفوز بالجوائز المختلفة لهذه المسابقة".