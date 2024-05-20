تونس تقدم التعازي في وفاة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي

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قدمت تونس تعازيها الى القيادة والشعب الايراني الشقيق اثر وفاة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية إبراهيم رئيسي.



وجاء في بلاغ صادر صباح اليوم الاثنين عن رئاسة الجمهورية ان تونس،" تلقت ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة ، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه الذين قضوا في حادث سقوط طائرة يوم أمس الأحد. وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم تونس، قيادة وشعبا، بخالص التعازي والمواساة إلى القيادة والشعب الإيراني الشقيق، وتدعو الله جل وعلا أن يتغمد الرئيس الإيراني ومرافقيه بواسع رحمته، ويلهم أسرهم جميل الصبر والسلوان".

كما اعربت تونس عن تضامنها مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل.



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