أريانة : انطلاق بناء قاعتي تدريس ومدرج بمدرسة النصر1 بتمويل من "فاعل خير"

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انطلقت بالمدرسة الابتدائية النصر 1 بأريانة أشغال بناء قاعتي تدريس ومدرج بتمويل من "فاعل خير" بمتابعة من المصالح الفنية للمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.



وسيساهم هذا المشروع في التقليص من الاكتظاظ داخل الأقسام وخلق فضاءات أرحب بالمدرسة.





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وكانت المدرسة احتضنت بتاريخ 23 أفريل الماضي اجتماعا خاصا بإعطاء إشارة انطلاق بناء قاعتي التدريس والمدرج بحضور المندوب الجهوي للتربية وكل المتدخلين في هذا المشروع وشركة المقاولات التي ستتولى تنفيذه.

