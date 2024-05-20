البرلمان : يوم دراسي حول انضمام تونس إلى بروتوكول اتفاقية المنظمة العالميّة للتجارة بشأن حقوق الملكيّة الفكرية المتصلة بالتجارة

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تنظم الأكاديمية البرلمانية، الاثنين، يوما دراسيا برلمانيا حول "مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدل لإتفاقية المنظمة العالميّة للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكيّة الفكرية المتصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005 (عدد 51/2023)".



وكان مجلس الوزراء نظر في مشروع القانون في نوفمبر 2023 وتمّ إيداعه بمكتب مجلس نواب الشعب في ديسمبر 2023.





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وانطلقت لجنة التشريع العام بالبرلمان في تنظيم جلسات الاستماعات بشأنه في شهر مارس 2024، حيث استمعت إلى كلّ من وزيرة التجارة والمدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وممثلين لوزارة الصحة عن كل من الادارة العامة للصحة والوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.



ويتعلق البروتوكول بإدراج تحويرات على نظام الرخص الاجباريّة لهذه الاتفاقية، التي تلغي بعض القيود على استعمالها، بهدف تحسين الصحة العامّة، وفق ما ذكرته وزيرة التّجارة انذاك.



وكانت ممثلتا وزارة الصحة أوضحتا أنّ الشروط المتعلقة بحماية براءات الاختراع في اتفاقية "تريبس" تمثّل حائلا دون مساهمة نظام الرخص الإجبارية بصورة فعّالة في معالجة مشاكل الصحة العامة وتحسين النفاذ للأدوية بأسعار معقولة، لا سيما في البلدان التي لا تمتلك القدرات على تصنيع الأدوية، وبالتالي تمسّكت الدول النامية الأعضاء بالمنظمة العالمية للتجارة بتحسين فاعلية نظام التراخيص الاجبارية خاصّة بتوسيع الحالات التي يمكن فيها اللجوء إليه.