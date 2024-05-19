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بنزرت: الإذن بتعهّد المستودع الثانوي بجرزونة استعدادا لإعادة توظيفه

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Publié le Dimanche 19 Mai 2024 - 22:20 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أذنت السلط الجهوية بولاية بنزرت برفع وإزالة جميع المخلّفات الموضوعة بالمستودع الثانوي الواقع بمدخل مدينة جرزونة على مستوى الطريق الوطنية رقم 8، استعدادا لإعادة توظيفه، وفق ما أكدّه الوالي سمير عبد اللاوي خلال زيارة غير معلنة لهذا الفضاء.


وأوضح الوالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذا الإجراء يأتي أيضا في إطار حسن حوكمة هذا الفضاء التابع للمجلس الجهوي، داعيا كافة الأطراف المعنية إلى مواصلة المجهودات المبذولة في مجال العناية بالنظافة والمحيط وحثّ النسيج المؤسساتي العمومي والمجتمع المدني إلى معاضدة المجهودات الرسمية في هذا الشأن.
...

وفي سياق متّصل، أطلقت السلطات الجهوية والمحلية خلال الأسبوع المنقضي حملة نظافة وتعهد شاملين على طول الواجهة البحرية قبالة قنال بنزرت على مستوى طريق منزل عبد الرحمان، وذلك بالتعاون مع المصالح البلدية والمجتمع المدني.


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