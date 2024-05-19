المنستير: الدورة الثانية لمهرجان القريدفة، تأصيل للتراث المحلي لبني حسان

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عاشت مدينة بني حسان من ولاية المنستير، الأحد، على وقع فعاليات الدورة الثانية لمهرجان القدريدفة الذي أقيم بمعلم سيدي سالم بالمدينة.



وشارك في هذه الدورة 11 حرفيا وحرفية في الصناعات التقليدية من ولايتي المنستير وبنزرت، في اختصاصات مختلفة كمنتوجات القصب والتطريز اليدوي واللباس التقليدي وتجفيف القريدفة والمكرمية، بالإضافة إلى ومنتوجات التجميل والتزويق على الفخار، وفق ما صرح به مدير تظاهرة مهرجان القريدفة حمودة فواز لوكالة تونس أفريقيا للأنباء .





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وأنتظمت بالمناسبة مسابقات لأحسن أكلة شعبية وحلويات وأفضل أكلة بالقريدفة مع عرض موسيقي لفرقة محلية "حزب بني حسان".

والقريدفة هي نوع من الأزهار البرية التي تستعملها المرأة في بني حسان لصنع العصيدة او كمنقوع، لما لهذه النبتة من فوائد طبية فهي مضادة للالتهابات، وللإمساك ولآلام الولادة، حسب الموروث الطبي الشعبي، كما أنها مفيدة للكبد وتساعد على الهضم.



وأوضح المندوب الجهوي للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالمنستير،كاظم المصمودي في تصريح لوات، أنّه يمكن تطوير هذه التظاهرة بالاشتغال أكثر على كيفية تثمين هذه العشبة واستغلالها في أكلات تقليدية أخرى.

وأضاف أن هذه النبتة يمكن ان تكون عنصر جذب سياحي في بني حسان إلى جانب الحرف التقليدية الأخرى التي تختص بها المدينة كصناعة منتوجات القصب والجلد وبعض اختصاصات التطريز اليدوي.

وأبرز المصمودي أن هذه التظاهرة المتميزة التي تسمح بتثمين الموروث الغذائي التراثي قادرة على تقديم الإضافة للمشهد الثقافي والإقتصادي للجهة مضيفا أن ما يثلج الصدر، هو أنّ ثلة من الشباب هم من بادر بالتعريف بالأكلة التقليدية وبالموروث المحلي المادي واللامادي للمدينة.

وبدأت فكرة تأسيس هذا المهرجان تخامر شباب الغرفة الفتية ببني حسان، بغاية تثمين الموروث الثقافي المحلي ببني حسان، منذ سنة 2019 ونجحوا فعلا في تنفيذها بداية من سنة 2023.

والمهرجان هو من تنظيم الغرفة الفتية الاقتصادية ببني حسان بالشراكة مع جمعية الرباط للموروث الغذائي بالمنستير وبدعم من بلدية ومعتمدية بني حسان والمندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالمنستير والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير.