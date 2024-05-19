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كاس تونس لكرة اليد - الترجي الرياضي والنادي الافريقي في النهائي

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Publié le Dimanche 19 Mai 2024 - 18:04 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تاهل فريقا الترجي الرياضي والنادي الافريقي الى الدور النهائي لكاس تونس لكرة اليد وذلك عقب فوز الاول على بعث بني خيار 27-23 في قاعة الزواوي وتغلب الثاني على مكارم المهدية في المهدية 30-28 اليوم الاحد في الدور نصف النهائي.

ويذكر ان نهائي بطولة النخبة لكرة اليد سيجمع ايضا بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي وذلك بعد تاهل الاول على حساب مكارم المهدية (35-30 في الذهاب و37-25 في الاياب) وترشح الثاني على حساب النجم الساحلي (36-27 في الذهاب و37-32 في الاياب).


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