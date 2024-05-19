مهرجان كان السينمائي... أربعة تتويجات تونسية ضمن جوائز النقاد للافلام العربية 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/664a30edb8e3f9.58519706_jgnlkeqiophmf.jpg width=100 align=left border=0>

حصد الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية ثلاث جوائز ضمن الدورة الثامنة لجوائز النقاد للأفلام العربية التي ينظمها المركز العربي للسينما، على هامش الدورة 77 لمهرجان كان السينمائي (14-25 ماي 2024).



وتمثلت هذه الجوائز في جائزة أحسن إخراج وجائزة أحسن مونتاج وجائزة أحسن فيلم وثائقي.





...



كما تحصل الموسيقار التونسي أمين بوحافة على جائزة أحسن موسيقى عن الفيلم السعودي "هجان" لأبو بكر شوقي.



وتجدر الإشارة الى ان العرض الرسمي لـفيلم "Camp DE THIAROYE" ضمن قسم "كلاسيكيات كان 2024" سيكون الليلة على الساعة التاسعة الا ربع بقاعة بونويل.

وهذا الفيلم من إخراج عصمان سمبان وثينو فاتي سو، ومن إنتاج SNPC- السنغال،و SATPEC-تونس، وENAPROC-الجزائر، سنة 1988.



وقد تم ترميم الفيلم من قبل مؤسسة السينما العالمية – مشروع السينما العالمية و المكتبة السينمائية ببولونيا في مختبر Immagine Ritrovata بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية ووزارة الثقافة والتراث السنغالية وبدعم مالي من مؤسسة هوبسون / لوكاس وبالتعاون مع جمعية سينما الجنوب.

